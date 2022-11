Municipio Roma III: Iv, bene consiglio su ok nostra mozione su mercato piazza Menenio Agrippa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Registriamo con favore l'approvazione, nella giornata di ieri, nel Consiglio del Terzo Municipio, della mozione presentata dalla consigliera Marziali di Italia Viva sul mercato di Piazza Menenio Agrippa. Così i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Obiettivo a breve termine: mantenere su viale Gottardo gli stalli degli operatori delle soste a rotazione, lasciando temporaneamente chiusa al traffico la strada stessa. Un atto necessario, a tutela dei cittadini e degli operatori, in attesa della riorganizzazione degli spazi dell'intera area mercatale e della definizione, da parte degli uffici del Municipio, della nuova planimetria delle postazioni commerciali sulla piazza", proseguono. "Ci auguriamo che presto si proceda allo spostamento definitivo dei rotazionisti su piazza Menenio Agrippa - aggiunge la consigliera municipale Marta Marziali - così come stabilito, nella precedente consiliatura, dalla delibera sulla delocalizzazione delle rotazioni promossa proprio dell'ex Assessore al Commercio Leoncini". "Il nostro obiettivo a medio termine è rendere il mercato più fruibile per i cittadini, garantire agli operatori di svolgere al meglio la loro attività e riaprire finalmente al traffico viale Gottardo", concludono i consiglieri.(Com)