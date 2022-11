Bahrein: il Papa nel pomeriggio incontrerà Ahmad Muhammad Al-Tayyeb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è al suo secondo giorno in Bahrein, dove poco fa chiuso il "Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence", primo appuntamento dell'agenda odierna. Nel pomeriggio, alle 16 ora locale, quando in Italia saranno le 14, incontrerà il Grande imam della moschea di Al Azhar, Mohammed al Tayyeb, figura di rilievo della giurisprudenza islamica sunnita. Il Grande imam ha fatto visita a papa Francesco nel maggio 2016 e, per una visita privata a Casa Santa Marta, nell’ottobre 2018. Ha accolto il Papa durante il Viaggio Apostolico in Egitto nel 2017, in occasione della Conferenza Internazionale per la Pace organizzata da Al Azhar e ha incontrato il Pontefice ad Abu Dhabi, firmando assieme a lui, il 4 febbraio 2019, il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, volto a promuovere il dialogo tra cristiani e musulmani. Il Grande imam e il Papa si sono infine incontrati per l’ultima volta lo scorso settembre, in Kazakhstan, in occasione del VII Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. (Res)