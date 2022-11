Governo: Paita (Azione-Iv), presentato ddl su centralità Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita, "ha depositato un disegno di legge che prevede l’impossibilità che la Protezione civile divenga oggetto di delega e trasferimenti, salvaguardando prerogative e attività del relativo dipartimento istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di Iv. "A seguito della notizia pubblicata da alcuni organi di stampa - continua la nota - secondo cui la presidente del Consiglio avrebbe deciso di delegare al ministro Musumeci la struttura della Protezione civile, la capogruppo Paita ha depositato un testo che ha come oggetto 'Misure a presidio della centralità, trasversalità e funzionalità del Servizio nazionale della Protezione civile' e che all’articolo 1 prevede che 'all’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, numero 400, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Le funzioni del presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, numero 1, non possono in nessun caso costituire oggetto di delega'". (Com)