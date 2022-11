Ue: Siracusano, viaggio Meloni positivo, dossier energia va risolto a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il primo viaggio del premier Meloni a Bruxelles è stato estremamente positivo. Gli incontri con i vertici delle istituzioni europee sono andati molto bene, e servono anche a dare un segnale e a scongiurare un pregiudizio rispetto alla volontà del governo italiano di stare convintamente in Europa, difendendo però gli interessi nazionali, come del resto fanno tutti i Paesi". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, intervenendo a "Radio Anch'io", su Radio1. "Il dossier principale che il governo italiano si appresta ad affrontare è quello dell'emergenza assoluta di questi mesi, il caro energia. Questo tema - ha sottolineato - va risolto a livello europeo. L'esecutivo è pronto a investire risorse per tamponare l'emergenza, e a dare sostegno concreto a famiglie, imprese e lavoratori. Ma indipendentemente dalle risorse che riusciremo a stanziare, sappiamo bene che la risoluzione definitiva del problema va affrontata a livello europeo. E certamente questo è stato uno dei temi chiave trattato ieri dal premier Meloni durante la sua visita a Bruxelles", ha sottolineato Siracusano. (Rin)