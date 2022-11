4 novembre: Rauti (Fd'I), rievoca più alti valori nostra amata Patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La puntualità e la verifica delle fonti sono una delle specialità di Agenzia Nova che ci accompagna da un ventennio" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Il 4 novembre l'Italia celebra il "Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate". La data fu scelta per ricordare i valori di identità nazionale, i sacrifici patiti dal popolo italiano nel primo conflitto mondiale, l'impegno e il coraggio di chi ha servito e serve la Repubblica e difende la sicurezza dell'intera comunità". Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, a margine della celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. "Il 4 novembre incarna lo spirito di una Nazione e di un Popolo che si riconosce nelle sue Forze Armate e nei valori che esse rappresentano: amore per il proprio Paese, spirito di sacrificio, senso di responsabilità e di solidarietà", ha aggiunto. "Ho sempre profondamente sentito questa ricorrenza ma oggi ho provato un'emozione ancora più forte nel celebrare la Festa in qualità di sottosegretario di Stato alla Difesa, nella consapevolezza che questa data rievoca i più alti valori della nostra amata Patria. A pochi giorni dal mio giuramento - ha spiegato il sottosegretario - sento tutta la responsabilità di rappresentare donne e uomini straordinari che hanno scelto di servire le Istituzioni e l'Italia e sono pronti a farlo anche a costo della propria vita. Il mio pensiero oggi va a chi non c'è più, al personale civile della Difesa, ai militari italiani in congedo e in servizio. Saluto e ringrazio chi è impegnato nelle missioni sul territorio nazionale e all'estero al fianco dei partner internazionali per garantire la pace e la sicurezza collettiva", ha concluso. (Rin)