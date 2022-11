Roma: bus Cotral sbanda e finisce contro muro caserma a Bracciano, nessun passeggero a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, alle 7 circa, in via Braccianese Claudia II Tronco, all’altezza dell’intersezione con via Olmata Tre Cancelli, nel comune di Bracciano, un autobus della Cotral, per cause ancora al vaglio, ha sbadato uscendo fuori strada sbattendo contro il muro perimetrale della Caserma “Romano”, sede del 185° Rgt. Artiglieria Paracadutisti Folgore, danneggiandolo. Il conducente, che stava effettuando uno spostamento logistico del mezzo e non trasportava alcun passeggero, è stato trasportato all’ospedale Padre Pio di Bracciano, dove verrà medicato e sottoposto ad accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano che indagano sull'accaduto. (Rer)