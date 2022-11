Romania: nuove immatricolazioni in aumento dell'8 per cento fra gennaio e ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di auto nuove immatricolate in Romania, fra gennaio e ottobre, ha raggiunto quasi 106 mila unità, un aumento di oltre l'8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo la Direzione immatricolazioni autovetture, a ottobre è stato registrato un aumento di circa il 10 per cento, rispetto allo stesso mese del 2021. La classifica per marchi nei 10 mesi dell'anno è guidata dalla Dacia, con quasi 31 mila unità, seguita, a grande distanza, da Toyota, Hyundai, Ford, Skoda, Volkswagen e Renault. Per quanto riguarda le auto usate, nei primi 10 mesi dell'anno il numero totale si è avvicinato a 270 mila, in calo di oltre il 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In Romania la Dacia viene prodotta nello stabilimento di Mioveni, proprietà del gruppo francese Renault. Sempre in Romania, a Craiova sono prodotte auto Ford.(Rob)