Spagna: ministro Escrivá, sorpreso dall'avvertimento Bce sulla tassa banche

- Il ministro per l'Inclusione, la Sicurezza sociale e le Migrazioni della Spagna, José Luis Escrivá, ha espresso la sua "sorpresa" per l'avvertimento della Banca centrale europea (Bce) che la tassa sulle banche spagnole potrebbe "limitare" il credito e ha considerato "piuttosto paradossale" che un'istituzione che sta aumentando i tassi di interesse per ammorbidire il credito emetta un avvertimento del genere nel contesto attuale. "Non è la prima volta che la Commissione pubblica un rapporto di questo tipo. Devono averlo copiato e incollato da altre volte, in contesti diversi, senza tener conto che, data la situazione attuale, questa dichiarazione è un po' sorprendente", ha detto il ministro. Escrivá, in alcune dichiarazioni radiofoniche a "Rne" ha spiegato che si tratta di raccomandazioni e considerazioni "di carattere generale" aggiungendo la Bce "in nessun caso voglia interferire nella legittimità di un governo di regolamentare queste questioni". (segue) (Spm)