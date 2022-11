Spagna: ministro Escrivá, sorpreso dall'avvertimento Bce sulla tassa banche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, Escrivá ha sottolineato che questa non è la sua attività principale, ma "una parte secondaria e di routine del suo lavoro". Il ministro ha ricordato che nei Paesi scandinavi e in Francia esistono tasse sulle banche da più di un decennio senza che queste differiscano molto da quelle proposte dalla Spagna. La Bce ha pubblicato ieri un parere in cui mette in discussione diversi aspetti dell'imposta temporanea che il governo spagnolo vuole imporre al settore bancario, ritenendo che il prelievo potrebbe mettere a rischio la regolare trasmissione delle misure di politica monetaria. La Bce ha indicato che l'ammontare dell'imposta non potrebbe essere "proporzionale" alla redditività degli istituti, esprimendo l'importanza che essa venga trasferita ai clienti. (Spm)