Fvg: Università Udine, 49 scienziati tra i più citati al mondo

- Sono 49, cinque in più rispetto all'anno scorso, i docenti e ricercatori dell’Università di Udine che rientrano tra gli scienziati mondiali più influenti del 2021 per l’impatto scientifico delle ricerche nei rispettivi campi. È quanto emerge dallo studio aggiornato annualmente dall'Università di Stanford e pubblicato dalla rivista internazionale "Plos Biology". La ricerca fa riferimento all'impatto della produzione scientifica registrato nell'ultimo anno e nel corso dell’intera carriera degli scienziati. "Una ricerca di alto livello - sottolinea il rettore Roberto Pinton - è sintomo di un ateneo in salute, in grado di confrontarsi con i migliori studiosi nei vari settori del sapere. Ma è anche un segnale positivo se si considera che da una buona ricerca discende una buona didattica, indispensabili entrambe per garantire ai nostri studenti e ai ricercatori in erba un bagaglio utile per costruire il loro futuro". La ricerca misura l’impatto citazionale, ovvero il numero di volte che una ricerca pubblicata viene citata dai colleghi. L'ateneo friulano può vantare 13 docenti e ricercatori fra i primi 100 mila scienziati con maggior impatto citazionale nel 2021 e 12 considerando tutta la carriera. L'indagine riguarda circa 7 milioni di autori con più di 5 pubblicazioni, ricavati dalla base di dati mondiale per la ricerca scientifica "Scopus", in 22 discipline scientifiche e 176 sotto-discipline. (Frt)