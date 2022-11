Roma: servizi interforze all'Esquilino, 7 denunce, 1 arresto e 18 esercizi pubblici controllati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di un'unica strategia complessiva, secondo le determinazioni assunte in Prefettura, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza pubblica e successivo tavolo tecnico tenutosi in Questura, dopo i servizi straordinari di mercoledì pomeriggio nell'area della Stazione Termini, ieri pomeriggio analoghi controlli sono proseguiti nella zona adiacente Piazza Vittorio Emanuele II, in particolare all'interno dei "Giardini Nicola Calipari" ad opera dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia locale Roma Capitale. Il servizio interforze, finalizzato alla verifica ed al controllo di irregolari presenti nella zona ha riguardato anche il fenomeno dell'abusivismo commerciale, la prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti e i controlli amministrativi nei riguardi di numerosi esercizi commerciali. (segue) (Rer)