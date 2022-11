Roma: servizi interforze all'Esquilino, 7 denunce, 1 arresto e 18 esercizi pubblici controllati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo specifico di tale dispositivo, già prefissato con le analoghe operazioni recentemente svolte in dette aree e che proseguirà nei prossimi giorni, è quello di intensificare il controllo del territorio, fronteggiando situazioni di degrado urbano che possano inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza. Sono state circa 175 le persone identificate di cui 88 straniere, 78 i veicoli controllati 7 persone denunciate, 1 arrestata e 18 esercizi pubblici controllati di cui 6 sanzionati. Durante i controlli amministrativi, che hanno interessato alimentari, bar e ristoranti nonché strutture ricettive, 5 di questi sono stati sanzionati per violazioni tributarie ed amministrative. Un esercizio commerciale è stato invece sanzionato penalmente con conseguente sequestro di oltre 14 chili di confezioni di tabacco detenuti in violazione delle norme sui monopoli. (Rer)