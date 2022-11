Iraq: premier Al Sudani riceve delegati da Parigi, attesa visita di presidente Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron intende recarsi presto in visita in Iraq. È quanto riferito, ieri, da Patrick Dorrell, l’inviato speciale del capo dello Stato francese per gli Affari del Medio Oriente e il Nord Africa, ricevuto, insieme ad altri delegati, dal primo ministro iracheno Mohammed Shia al Sudani. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, nel corso dei colloqui è stata evidenziata la necessità di rafforzare le relazioni e la cooperazione tra Parigi e Baghdad, in linea con i memorandum di intesa già siglati. Anche Al Sudani ha ricevuto un invito a recarsi in Francia.(Res)