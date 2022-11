Covid: Cartabellotta (Gimbe), ripristinare accesso banca dati quotidiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fatto che la pubblicazione del bollettino passi da giornaliera a settimanale ci siamo espressi favorevolmente, tanto è vero che noi di Gimbe abbiamo sempre fatto report settimanali. Il problema reale è che dal 30 ottobre non viene più aggiornato quotidianamente il flusso dati della pandemia, che serve agli analisti e ai ricercatori. Questo è il motivo per cui abbiamo inviato una lettera ufficiale per far ripristinare l'accesso a questa banca dati quotidiana, che è pagata con i soldi pubblici e deve essere a disposizione della comunità scientifica". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto su Cusano Italia Tv.(Rin)