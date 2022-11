Vaccino: Cartabellotta (Gimbe), dal governo silenzio, crollo somministrazioni quarte dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla campagna vaccinale il nuovo governo non ha speso alcuna parola e, calando l'attenzione sulla pandemia, questo potrebbe far calare l'attenzione anche sulla vaccinazione dei fragili. La stagione invernale ancora non è arrivata. Nei giorni scorsi c'è stato un crollo importante nella somministrazione delle quarte dosi". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto su Cusano Italia Tv. (Rin)