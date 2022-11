Bosnia: Alto rappresentante, corruzione è ancora una delle sfide chiave del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corruzione è ancora una delle sfide chiave in Bosnia Erzegovina e una delle ragioni principali della grande emigrazione dei cittadini dal Paese. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, durante la sua visita di ieri all'Agenzia per la prevenzione della corruzione e il coordinamento della lotta alla corruzione del Paese balcanico. Lo riporta la stampa locale. "La lotta alla corruzione, compresa la protezione degli informatori, deve essere la priorità numero uno per le autorità della Bosnia Erzegovina", ha affermato Schmidt, "ecco perché è così importante che venga sradicata e io continuerò a monitorare da vicino il lavoro dell'Agenzia che sostengo pienamente", ha aggiunto. Schmidt ha quindi accolto con favore l'estensione della missione Althea nel Paese balcanico la quale secondo lui "è ancora un fattore essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità in Bosnia Erzegovina", ha dichiarato. (Seb)