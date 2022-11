Roma: arriva nuovo regolamento su sepoltura feti, tutela della privacy e diritto di scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma cambia il Regolamento di polizia cimiteriale in materia di inumazioni di feti, nati morti e prodotti abortivi. La modifica al documento, che risale all'ottobre del 1979, arriva a due anni dal caso del cimitero dei feti, nel prato del Flaminio, dove fu scoperta una distesa di croci ciascuna con un nome di donna. Il caso diede vita ad una lunga polemica in quanto gran parte delle donne non erano a conoscenza del "cimitero", ma avevano firmato un modulo dove si chiedeva all’ospedale San Camillo di occuparsi dello “smaltimento” del feto, “secondo le normative vigenti”. Ieri l'Assemblea capitolina ha messo un punto approvando la proposta presentata dall'assessora all'Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. Tutela della privacy, nessun nome o croci e diritto di scelta. "Una battaglia di civiltà - commenta Alfonsi - che abbiamo portato avanti in difesa del diritto di scelta delle donne che interrompono la gravidanza di dare sepoltura o richiedere l'incenerimento dei prodotti abortivi o dei feti, con la più ampia possibilità di decidere e in totale riservatezza". (segue) (Rer)