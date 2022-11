Roma: arriva nuovo regolamento su sepoltura feti, tutela della privacy e diritto di scelta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Ad oggi, secondo quanto spiegato da Alfonsi, l'inumazione di prodotti abortivi, di 20/28 settimane, e dei feti di più di 28 settimane è automatica e viene disposta nelle medesime aree dove vengono sepolti i bambini nati morti. I prodotti del concepimento sotto le 20 settimane vengono invece inceneriti d'ufficio. In particolare, con questo provvedimento si modificano gli articoli 4 e 28 del regolamento disponendo che la donna o gli eventuali aventi diritto possono optare per l'inumazione o per la cremazione dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi e dei feti. "La seconda importante modifica - sottolinea - riguarda la tutela dell'anonimato della donna prevedendo che sul cippo funerario, non più la croce, posto nell'area di inumazione, riquadri dei bambini, sia riportato solo un codice alfanumerico associato al numero di protocollo della richiesta. Viene anche accolta la proposta, per chi lo richieda, di apporre sul cippo un nome anche di fantasia, un vezzeggiativo, un simbolo o una data". (segue) (Rer)