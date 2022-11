Roma: arriva nuovo regolamento su sepoltura feti, tutela della privacy e diritto di scelta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'elenco dei protocolli - prosegue Alfonsi nella nota - viene custodito nel cimitero e il suo accesso è consentito esclusivamente alla donna o agli aventi diritto nel caso di decesso della donna interessata. Con l'approvazione di questa proposta viene modificato un regolamento ormai datato, così come oggi risulta obsoleto il quadro legislativo nazionale di riferimento, cioè il decreto del presidente della Repubblica numero 285 del 1990. Una battaglia di civiltà, che abbiamo portato avanti in difesa del diritto di scelta delle donne che interrompono la gravidanza di dare sepoltura o richiedere l'incenerimento dei prodotti abortivi o dei feti, con la più ampia possibilità di decidere e in totale riservatezza. Un provvedimento che è il frutto di un processo di interlocuzione e di ascolto condotto insieme all'assessora alle Pari opportunità di Roma Monica Lucarelli con l'obiettivo di tutelare la privacy delle donne e di impedire il ripetersi di fatti drammatici come quello accaduto al cimitero Flaminio due anni fa - evidenzia Alfonsi - quando una donna ha visto il proprio nome indicato sulla croce dove il suo feto era stato sepolto". (segue) (Rer)