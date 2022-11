Difesa: Abodi, Treno Memoria è impegno quotidiano per ricordare chi ha donato vita per libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I significati che porta con se la celebrazione annuale del Treno della Memoria "è importante non siano significati di un giorno ma dell'impegno quotidiano a ricordare chi ha dato la vita per la libertà di cui godiamo", nella speranza che questo esempio "possa servire come monito perché la guerra non sia più parte della cronaca quotidiana". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione dell'arrivo alla stazione Termini di Roma del Treno della Memoria. "I sentimenti che emergono in queste circostanze sono di emozione nel ricordare chi ha donato la vita e di speranza che questo esempio che viene ricordato possa servire come monito perché la guerra non sia più parte della cronaca quotidiana - ha spiegato Abodi -. La storia non è riuscita ad insegnare quanto la guerra debba essere contrastata e prevenuta, nella scelta della pace. Mi auguro che il significato quotidiano di questo viaggio - ha concluso - possa sedimentarsi e consolidarsi nelle coscienze collettive perchè il nostro impegno sia quello di generare socialità, umanità e collaborazione". (Rer)