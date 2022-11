Francia: Insee, a settembre produzione industriale in calo dello 0,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Francia è calata dello 0,8 per cento a settembre, dopo un aumento del 2,7 per cento ad agosto. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici (Insee). La contrazione è stata causata da una rallentamento "nella maggior parte dei grandi settori", in particolare nella produzione automobilistica, che ha registrato un calo del 5,5 per cento dopo un "mese di agosto molto dinamico (+16,4 per cento), ha spiegato l'Insee.(Frp)