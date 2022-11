Irlanda del Nord: governo britannico non indirà elezioni prima della fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le autorità del Regno Unito non indiranno nuove elezioni in Irlanda del Nord prima della fine dell'anno. Lo ha affermato il ministro per l'Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, evidenziando come il governo britannico annuncerà a breve come intende procedere per affrontare la crisi politica creatasi a Belfast, dove il boicottaggio del Partito democratico unionista ha impedito la formazione di un esecutivo. La scadenza per la costituzione di un governo sulla base dell'Accordo del Venerdì santo è scaduta la scorsa settimana, a quasi sei mesi dalle elezioni di maggio, motivo per cui Londra dovrebbe indire un nuovo voto entro 12 settimane, in base alla legislazione vigente. Heaton-Harris ha però affermato di aver ascoltato le "sincere preoccupazioni" in tutta la regione sull'impatto e sul costo di un'elezione in questo momento. "La prossima settimana farò una dichiarazione in parlamento per definire i miei prossimi passi", ha detto in una nota il ministro. (Rel)