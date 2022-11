Imprese: Spagna, per Telefonica fatturato di 10,3 miliardi di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2022, la compagnia di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha registrato un fatturato di 10,3 miliardi di euro, l'11,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Nei primi nove mesi dell'anno il fatturato complessivo è stato pari a 29,7 miliardi di euro (+0,6 per cento). L'anno scorso è stato segnato dai profitti record della società di telecomunicazioni, grazie alla vendita di attività, come le torri di Telxius ad American Tower, per 7,7 miliardi di euro, e alla fusione di O2 e Virgin Media nel Regno Unito. La società ha realizzato un utile netto di 1,4 miliardi di euro l'84 per cento in meno rispetto al 2021. Nei primi nove mesi dell'anno, la generazione di cassa libera è stata pari a 2,4 miliardi di euro, il 68 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021. (Spm)