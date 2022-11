India: ministero Esteri contesta comunicato Cina-Pakistan per riferimenti al Kashmir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato congiunto Cina-Pakistan rilasciato a seguito della recente visita del primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, a Pechino, “contiene diversi riferimenti ingiustificati al Territorio dell’Unione indiana di Jammu e Kashmir”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri dell’India, Arindam Bagchi, ribadendo la posizione di Nuova Delhi. “Il Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir e il Territorio dell’Unione del Ladakh sono e saranno sempre parti integranti e inalienabili dell’India. Nessun altro Paese ha locus standi per commentare al riguardo”, ha affermato. Il portavoce si è espresso anche sul Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec): “Abbiamo costantemente trasmesso la nostra protesta e le nostre preoccupazioni a Cina e Pakistan. Il Cpec include progetti sul territorio sovrano dell’India sotto occupazione esterna illegale e con la forza. Rifiutiamo risolutamente qualsiasi tentativo di utilizzare tali progetti per cambiare lo status quo in quest’area. Qualsiasi tentativo di coinvolgere terzi in tali attività è intrinsecamente illegale, illegittimo e inaccettabile e sarà da noi trattato come tale”, ha concluso. (segue) (Inn)