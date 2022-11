India: ministero Esteri contesta comunicato Cina-Pakistan per riferimenti al Kashmir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato sino-pachistano le parti, facendo riferimento al territorio kashmiro, “hanno sottolineato l’importanza di risolvere tutte le controversie in sospeso attraverso un dialogo sincero” nell’interesse della pace e della prosperità nell’Asia meridionale. “La parte pachistana ha informato la parte cinese sulla situazione in Jammu e Kashmir. La parte cinese ha ribadito che la questione del Kashmir è una controversia lasciata dalla storia che dovrebbe essere risolta in modo appropriato e pacifico sulla base della Carta delle Nazioni Unite, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e degli accordi bilaterali”, si legge nel testo. Alla questione si collegano anche le obiezioni indiane al piano di infrastrutture Cpec, soprattutto per l’ammodernamento dell’autostrada del Karakorum, che attraversa la regione del Gilgit-Baltistan, amministrata dal Pakistan e rivendicata dall’India. (segue) (Inn)