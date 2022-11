India: ministero Esteri contesta comunicato Cina-Pakistan per riferimenti al Kashmir (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quello che Nuova Delhi definisce "Kashmir occupato dal Pakistan" – così come per Islamabad il Jammu e Kashmir è il "Kashmir occupato dall'India" – è la divisione amministrativa di Azad Kashmir, che insieme al Gilgit-Baltistan costituisce il Kashmir pachistano ("Kashmir amministrato dal Pakistan" secondo la definizione delle Nazioni Unite). La contesa territoriale ha origine nel 1947, con la Partizione dell'India britannica nei due Stati dell'India e del Pakistan. Agli Stati principeschi che avevano fatto parte dell'impero coloniale britannico fu data la possibilità di unirsi all'uno o all'altro Paese oppure di restare indipendenti. Il maharaja del Jammu e Kashmir, Hari Singh, era per l'indipendenza, ma i musulmani della provincia occidentale del principato (l'attuale Azad Kashmir) e della provincia dei distretti di frontiera (l'attuale Gilgit-Baltistan) erano per l'adesione al Pakistan: nella primavera del 1947 scoppiò una rivolta e i ribelli pro-Pakistan presero il controllo dell'area.