Iran: Borrell, Ucraina ha fornito prove sulla fornitura di droni e sul loro utilizzo

- L'Iran nega di aver inviato armi e droni alla Russia, ma l'Ucraina ci ha fornito prove del loro uso. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenuto in un punto stampa all'incontro dei ministri degli Esteri del G7 di Muenster, in Germania. "Ho espresso la condanna, da parte dell'Ue, della repressione dei dimostranti in Iran. Abbiamo agito e approvato sanzioni, anche per la fornitura di droni all'esercito russo, che è una violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite", ha detto Borrell. "Continueremo a supportare i dimostranti, così come continueremo a fare per l'Ucraina. E continueremo a chiedere all'Iran di fermarsi nella fornitura di armi in Russia", ha concluso Borrell. (Beb)