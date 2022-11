4 novembre: Crosetto, celebrazioni odierne confermano legame fra Forze armate e popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta repubblicana di celebrare il Giorno dell’Unità nazionale assieme alla Giornata delle Forze armate rappresenta il legame indissolubile tra le Forze armate e il percorso unitario abbracciato dal popolo italiano. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo messaggio in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. Il popolo italiano, “forte della propria identità culturale, maturò un’idea politica esplicita, coronata con il Risorgimento, dove il desiderio di riunire la Nazione in uno Stato sovrano poté realizzarsi anche e soprattutto grazie al sacrificio e alla dedizione dei cittadini in armi. Le Forze armate furono protagoniste di quell’eroico percorso portato a compimento con la vittoria del 4 novembre, così come lo sono oggi, in continuità con quegli ideali, ma fortificati dai valori della Costituzione repubblicana, a costante presidio della nostra sovranità, della nostra sicurezza e della nostra libertà”, ha detto Crosetto. “Le nazioni sono infatti comunità che richiedono, da un lato, la cura dei principi che uniscono, della storia che accomuna, e dall’altro la volontà quotidiana di ribadire quel patto di unità, di mutua solidarietà. Le Forze armate italiane sono, senza alcun dubbio, un attore importante di entrambe queste dimensioni”, ha aggiunto il ministro. (Res)