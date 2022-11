4 novembre: Crosetto, ricorrenza che celebra la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 novembre è una ricorrenza che celebra la fine di un conflitto, e dunque la pace. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo messaggio in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate. “Anche in questo ambito il ruolo delle Forze armate è di primaria importanza: sulla vostra efficienza e capacità di deterrenza si fonda, infatti, un avvenire di concordia. Occorre ricordarlo, soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da minacce irresponsabili e continuative alla pace tra le nazioni; come ad esempio la drammatica e illegittima aggressione all’Ucraina, cui stiamo cercando, come Paese e al fianco dei nostri Alleati, di rispondere, con ogni sforzo, per giungere a una cessazione del conflitto che tuteli i diritti inderogabili dell’aggredito”, ha detto il ministro. “La libertà non è, infatti, un bene voluttuario, cui si possa rinunciare. È l’aspirazione dei popoli, di tutti i popoli, è sancita dalla dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite ed è inoltre elemento costitutivo della nostra identità occidentale. Desidero rivolgere un pensiero commosso ai militari italiani Caduti per la Patria, in ogni luogo ed in ogni tempo, ed esprimere la mia gratitudine a chi, ogni giorno, impegna le proprie energie per onorare la loro memoria e difendere i principi in cui crediamo”, ha concluso Crosetto.(Res)