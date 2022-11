4 novembre: Mattarella, grazie a Forze armate per vostra abnegazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della difesa, la Repubblica vi è grata per la vostra abnegazione e per l’impegno profuso". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Un particolare pensiero - conclude il capo dello Stato - va a quanti sono impegnati all’estero, dall’Europa all’Africa centrale e settentrionale, dall’Asia al Medio Oriente e nel Mar Mediterraneo, e a quanti operano sul territorio nazionale, in concorso con le forze di polizia".(Rin)