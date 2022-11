Iran: Borrell, accordo su nucleare in stallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le negoziazioni sull'accordo sul nucleare con l'Iran sono in stallo. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenuto in un punto stampa all'incontro dei ministri degli Esteri del G7 di Munster, in Germania. "Non c'è niente di nuovo da dire, le negoziazioni sono in stallo", ha dichiarato Borrell. Nella giornata di ieri, Borrell e il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, avevano avuto una conversazione telefonica definita dallo stesso ministro iraniano una conversazione "costruttiva", ponendo inoltre enfasi sulla disponibilità di Teheran a concludere le negoziazioni "il prima possibile". (Beb)