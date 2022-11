© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il sistema di paratie Mose è stato attivato alle bocche di porto della Laguna di Venezia per la previsione di 110 cm di acqua alta prevista per le prime ore del mattino con marea molto sostenuta. In città si potrebbero raggiungere 85 cm attorno alle 10. La marea con questo valore quindi bagnerebbe solo l'1 per cento del suolo cittadino.(Rev)