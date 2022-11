Messico: approvato in prima lettura raddoppio del numero minimo di ferie pagate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Messico ha approvato in prima lettura la legge che aumenta da sei a dodici i giorni di ferie che i datori di lavoro devono pagare al primo anno di contratto. La legge - passata con 89 voti a favore, zero contrari e zero astensioni - stabilisce inoltre che verranno aggiunti altri due giorni all'anno, per i cinque giorni successivi sino ad arrivare a un totale di 20 giorni di ferie pagate. Il passaggio ai dodici giorni è frutto di una mediazione tra l'impegno iniziale di spingere sino a 18 giorni, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), e la richiesta delle sigle imprenditoriali di un cambio meno radicale. Se confermata dalla Camera dei deputati, la legge inizierà a dispiegare i suoi effetti dal 1 gennaio del 2023. (Mec)