Israele: premier romeno Ciuca si congratula con Netanyahu per vittoria elezioni

- Il primo ministro romeno Nicolae Ciuca si è congratulato con il presidente del partito Likud, Benjamin Netanyahu, per aver vinto le elezioni legislative in Israele, sottolineando di "aspettarsi" un rafforzamento del partenariato strategico bialterale. "Eccellente telefonata con il presidente del Likud Benjamin Netanyahu. Mi sono congratulato con lui per aver vinto le elezioni in Israele. Non vedo l'ora di consolidare la partnership strategica tra Romania e Israele", ha scritto Ciuca su Facebook. (Rob)