Myanmar: ministra Esteri indonesiana Marsudi, giunta responsabile della crisi

- Il governo militare del Myanmar è responsabile dell'assenza di progressi verso una soluzione politica alla crisi innescata dal golpe militare dello scorso anno. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri indonesiana Retno Marsudi, riferendosi allo stallo del piano di pace mediato dall'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il piano di pace, concordato 18 mesi fa, prevede tra le altre cose la conduzione di un dialogo costruttivo tra la giunta e le forze pro-democrazia e l'accesso agli aiuti umanitari e a un inviato speciale dell'Asean. L'Indonesia, che assumerà la presidenza dell'Asean il prossimo anno, si dovrà far carico anche della gestione della crisi. Secondo Marsudi, però, le critiche per l'assenza di progressi non andrebbero rivolte all'Associazione, quanto piuttosto alla giunta: "Se vogliamo discutere di chi sia la colpa, chi abbia fallito, non siamo noi, non è l'Asean. Abbiamo fatto la nostra parte", ha dichiarato la ministra. Marsudi ha aggiunto che i Paesi dell'Asean sono pronti a presentare nuove raccomandazioni per l'attuazione del piano di pace in occasione del vertice dell'Associazione in programma la prossima settimana. (segue) (Inn)