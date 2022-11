Myanmar: ministra Esteri indonesiana Marsudi, giunta responsabile della crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’aprile del 2021 nove leader dell’Asean avevano raggiunto con il capo della giunta birmana, il generale Min Aung Hlaing, un accordo in cinque punti per l’avvio di un percorso di pace. L’intesa prevedeva la cessazione immediata delle violenze, la nomina di un inviato speciale dell’Asean come mediatore, l’accesso agli aiuti umanitari per la popolazione e la visita di una delegazione dell’organizzazione regionale in Myanmar con colloqui con “tutte le parti coinvolte”. Molti dei punti inclusi nell’accordo, tuttavia, non hanno mai trovato attuazione. Il 28 ottobre scorso in conferenza stampa ha parlato anche il direttore generale per la Cooperazione Asean del ministero degli Esteri indonesiano, Sidharto Suryodipuro, secondo cui il dialogo dovrà includere rappresentanti del Governo di unità nazionale (Gun) birmano, ombrello politico che raccoglie forze anti-golpiste ed esponenti della Lega nazionale per la democrazia (Lnd) della deposta leader Aung San Suu Kyi. “L’Indonesia non crede che la giunta debba dare il suo permesso”, ha aggiunto Suryodipuro. (segue) (Inn)