Myanmar: ministra Esteri indonesiana Marsudi, giunta responsabile della crisi (5)

- I ministri degli Esteri dell’Asean, si legge in un comunicato diramato al termine della riunione, hanno confermato l’importanza e la rilevanza dell’accordo di aprile 2021 e hanno sottolineato la necessità di rafforzarne l’attuazione attraverso “azioni concrete, pratiche e tempestive”. I rappresentanti dell’organizzazione hanno anche stabilito all’unanimità che i futuri passi per la risoluzione della crisi dovranno essere basati su “consenso e consultazioni”. “Indubbiamente, la situazione sul terreno resta critica e instabile, e questo non certo a causa dell’Asean ma a causa della complessità e della difficoltà dei conflitti che da decenni si protraggono nel Myanmar e che sono stati ulteriormente esacerbati dall’attuale crisi politica”, afferma il comunicato. (Inn)