Perù: perdite di petrolio nel fiume, turisti sequestrati per protesta

- Un gruppo di turisti, tra cui anche alcuni europei, è stato sequestrato dagli abitanti della regione di Loreto, nel nord del Perù, in protesta per il mancato intervento del governo contro i continui sversamenti di petrolio in un fiume locale. Lo scrive il quotidiano "Rpp Noticias" riportando la testimonianza della figlia di una delle turiste. I "comuneros" avrebbero trattenuto circa 150 persone nel momento in cui si apprestavano ad attraversare il fiume Cuninico (lo stesso che intendono tutelare), con l'idea di non rilasciarli fino a quando un'autorità statale non si rechi sul luogo con una soluzione. Tra i turisti, oltre a cittadini peruviani, ci sarebbero persone in arrivo dagli Usa, Spagna, Francia, Regno Unito e Svizzera. La comunità locale aveva lanciato un primo allarme a settembre, denunciando perdite da un oleodotto della Petroperù, con danni all'ambiente e alle risorse necessarie alla sua sopravvivenza. Il più delle volte, in molte di queste regioni, i dotti vengono rotti ad arte per rubare petrolio e rivenderlo di contrabbando. (Brb)