Iran: presidente Usa Biden promette di "liberare" il Paese

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che la prima potenza mondiale "libererà" l'Iran, e ha aggiunto che i manifestanti che protestano contro il governo islamico in quel Paese avranno presto successo. "Non vi preoccupate, libereremo l'Iran. Si libereranno abbastanza presto", ha detto Biden durante un comizio tenuto ieri sera in California, in vista delle elezioni di medio termine. Biden non ha precisato con quali mezzi gli Stati Uniti intendano agevolare le manifestazioni contro il governo di Tehran, e il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca non ha voluto commentare le parole del presidente. (Was)