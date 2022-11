Pakistan: ex premier Khan in condizioni stabili, chiede dimissioni premier Sharif (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan è stato ferito ieri in una sparatoria durante una manifestazione: secondo la stampa pachistana è stato colpito a una gamba e trasportato all’ospedale Shaukat Khanum di Lahore, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Tra i feriti ci sono anche due dirigenti del partito: Faisal Javed e Ahmed Chattha. La polizia del Punjab ha comunicato che i feriti sono sette e che un uomo, identificato come Muazzam Nawaz, è morto. Inoltre, ha reso noto di aver fermato un sospetto. Del presunto attentatore è stato pubblicato un video in cui confessa di aver sparato per uccidere Khan, accusato di “ingannare la nazione”, e di aver agito da solo. Il segretario generale del Pti, Asad Umar, invece, ha lanciato accuse contro il governo. In un videomessaggio, Umar ha detto di parlare a nome di Khan e ha chiamato in causa tre “sospetti” che potrebbero essere “dietro l’attacco”: il primo ministro Shehbaz Sharif, il ministro dell’Interno Rana Sanaullah e il generale Ameer Faisal Alavi. (segue) (Inn)