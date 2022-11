Pakistan: ex premier Khan in condizioni stabili, chiede dimissioni premier Sharif (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Sharif ha condannato l’attacco a Khan. “Condanno l’episodio della sparatoria al presidente del Pti Imran Khan con le parole più forti. Ho ordinato al ministero dell’Interno un rapporto immediato sull’episodio. Prego per il recupero e la salute del presidente del Pti e delle altre persone ferite, ha scritto Sharif su Twitter. “Il governo federale estenderà al governo del Punjab tutto il sostegno necessario per la sicurezza e le indagini. La violenza non deve avere posto nella politica del nostro Paese”, ha aggiunto. Alla condanna si sono unite anche diversi ministri del governo. (segue) (Inn)