Pakistan: ex premier Khan in condizioni stabili, chiede dimissioni premier Sharif (4)

- Quando è stato colpito Khan era alla guida di una marcia di protesta partita il 28 ottobre da Lahore e diretta a Islamabad per chiedere elezioni anticipate. Il politico è stato primo ministro dal 18 agosto 2018 al 10 aprile di quest’anno, quando è stato sfiduciato dopo aver perso il sostegno di una parte della coalizione che formava la maggioranza. Al suo posto è subentrato Sharif, presidente della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pmln). L’ex premier ha sempre sostenuto di essere stato vittima di una “cospirazione” ordita dagli Stati Uniti. Khan ha ancora un largo seguito, come dimostrano i risultati delle ultime elezioni suppletive dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, tenutesi il 16 ottobre, e di quelle provinciali del Punjab, tenutesi il 17 luglio. Il 21 ottobre la Commissione elettorale del Pakistan ha disposto l’interdizione di Khan dalle cariche pubbliche per cinque anni, ritenendolo colpevole di “pratiche corruttive”. Il 24 ottobre l’Alta corte di Islamabad ha respinto il ricorso dell’ex primo ministro contro il pronunciamento della Commissione. (Inn)