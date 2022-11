Iran: proteste e scontri nella notte, prese di mira foto delle guide supreme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono continuate nella notte le proteste in diverse città dell’Iran, nel quadro della violenta mobilitazione innescata dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo. L’emittente panaraba “Al Arabiya” ha fatto sapere che i manifestanti sono scesi nuovamente nelle strade della capitale, Teheran, e in particolare nella zona di Punk, scontrandosi con le forze di sicurezza. I manifestanti nella città di Fulad shahr a Isfahan, nell'Iran centrale, hanno lanciato pietre contro il ritratto dell’ex guida suprema Ruhollah Khomeyni, deceduta nel 1989. In altre località è stata la foto della guida suprema ayatollah Ali Khamenei ad essere presa di mira. Tensioni sono state registrate anche a Tabriz, capoluogo della provincia dell'Azerbaigian orientale, dove i manifestanti hanno anche dato fuoco a un autobus che trasportava le forze di sicurezza nella città di Qazvin, nel nord dell'Iran. A Karaj ieri si sono tenute celebrazioni per commemorare i quaranta giorni dalla morte di alcuni manifestanti. Anche in questo caso non sono mancati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, le quali sono state viste impiegare gas lacrimogeni e granate. Secondo quanto riferito da “Al Arabiya”, le forze di polizia iraniane nell'area di Saadabad, a nord di Teheran, hanno sparato gas lacrimogeni contro membri dei paramilitari Basij in abiti civili, pensando che gli agenti fossero dei manifestanti.(Res)