Usa-Israele: Blinken a colloquio con primo ministro Lapid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha tenuto un colloquio con il primo ministro di Israele, Yair Lapid, cui ha espresso le congratulazioni per le elezioni "libere ed eque" tenutesi in quel Paese, e un ringraziamento per la solidità del partenariato tra i due Paesi. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Blinken ha espresso profonda preoccupazione per la situazione in Cisgiordania, inclusi i recenti atti di violenza e le perdite di vite israeliane e palestinesi. Il segretario ha sollecitato tutte le parti ad assumere misure "urgenti" per ridurre la tensione. (Was)