Sud-est asiatico: Asean pianifica rete regionale di pagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) stanno pianificando la realizzazione di una rete multilaterale per i pagamenti estera all'intera regione, che entro il 2025 potrebbe divenire la base per un più vasto sistema teso ad agevolare anche le rimesse dei lavoratori emigrati. L'iniziativa è stata presentata ieri, in occasione del Singapore Fintech Festival. Battezzato "Progetto Nexus", il piano è frutto di una iniziativa congiunta dell'Autorità monetaria di Singapore e della Banca dei regolamenti internazionali (Bri), e connetterà vari sistemi di pagamento veloce che attualmente consentono trasferimenti di denaro a livello nazionale, come Pay Now di Singapore. Ad oggi simili sistemi di pagamento istantaneo esistono in circa 60 Paesi, ma i costi medi di trasferimento transfrontaliero del denaro restano elevati, pari a circa il 6 per cento dei trasferimenti bancari. (Fim)