Cina-Germania: Xi a Scholz, promuovere la pace in un contesto caotico

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha dichiarato al cancelliere della Germania Olaf Scholz che i due Paesi dovrebbero unire le forze per promuovere la pace e la cooperazione in un contesto globale "caotico". I due leader si sono incontrati stamattina a Pechino, in vista dei primi colloqui bilaterali ufficiali dall'insediamento di Scholz. "Come grandi potenze influenti, Cina e Germania dovrebbero lavorare assieme in questa situazione caotica e mutevole per dare un maggiore contributo alla pace e allo sviluppo globali", ha detto Xi, citato dall'emittente televisiva di Stato "China Central Television". Il presidente cinese ha aggiunto che l'incontro tra i due leader faciliterà l'ingresso nella "prossima fase" delle relazioni bilaterali. Scholz ha riconosciuto che la sua visita in Cina giunge in un frangente di "grande tensione" per l'ordine globale basato sulle regole: "Possiamo ora discutere concretamente e direttamente per rispondere alle sfide affrontate dal mondo e delle relazioni bilaterali tra Europa e Cina", ha aggiunto il cancelliere tedesco, menzionando priorità quali le relazioni economiche, la sicurezza alimentare globale, il cambiamento climatico e il crescente indebitamento degli Stati. (Cip)