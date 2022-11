Regno Unito: Sunak dovrebbe accantonate i piani di privatizzazione di Channel 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak sembra intenzionato ad accantonare i piani di privatizzazione di Channel 4, emittente pubblica in difficoltà. La notizia, riferisce il quotidiano "Financial Times", verrebbe accolta positivamente dalla dirigenza dell'emittente che, dalla sua nascita nel 1982, è stata più volte associata a varie proposte di privatizzazione. Sunak la scorsa estate aveva sostenuto la necessità di un'iniezione di capitali privati per aiutare Channel 4 a competere con i servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime. Ora, tuttavia, la questione sarebbe stata derubricata come di secondaria importanza per concentrare l'attenzione sulla stabilizzazione dell'economia. (Rel)