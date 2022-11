Regno Unito: Hunt pronto a colpire a livello fiscale extra profitti e plusvalenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito Jeremy Hunt sta preparando una serie di misure a carico di imprenditori, risparmiatori e proprietari terrieri per aiutare a tappare il buco di 50 miliardi di sterline (circa 57 miliardi di euro) nelle finanze pubbliche britanniche. È quanto rivela il quotidiano "The Telegraph" che anticipa una delle misure contenute nel piani fiscale a medio termine che sarà presentato entro il 17 novembre. Il cancelliere sta valutando un aumento dell'aliquota nominale dell'imposta sulle plusvalenze (Cgt) e delle tasse sui dividendi, oltre a delle modifiche sugli sgravi e le indennità. I potenziali aumenti delle tasse hanno immediatamente scatenato una reazione da parte dei dirigenti aziendali, secondo cui tale misura rischierebbe di minacciare le imprese e i risparmiatori. Tuttavia, il cancelliere e il primo ministro Rishi Sunak hanno convenuto che coloro con le "spalle più larghe" dovrebbero sopportare il peso maggiore degli sforzi per sostenere le finanze pubbliche, hanno affermato fonti del ministero citate dal "Telegraph". L'imposta sulle plusvalenze viene riscossa sui profitti realizzati dalla vendita di un investimento, comprese le azioni e le proprietà immobiliari non classificate come prima casa: aumentarne l'aliquota potrebbe determinare un cospicuo afflusso di cassa che servirebbe a ripianare parte del buco delle finanze pubbliche. (segue) (Rel)