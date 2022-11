Regno Unito: Hunt pronto a colpire a livello fiscale extra profitti e plusvalenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sunak in precedenza aveva preso in considerazione l'aumento della Cgt per allinearla alle imposte sul reddito: tale misura dovrebbe consentire di raccogliere circa 16 miliardi di sterline (18,3 miliardi di euro). Stando alle previsioni, infatti, la Cgt raccoglierà 15 miliardi di sterline nel 2022-23, ovvero l'1,5 per cento di tutte le entrate. Attualmente le aliquote variano dal 10 al 28 per cento a seconda del tipo di bene e del reddito del contribuente. Secondo il "Telegraph", inoltre, nonostante l'aumento vertiginoso dei tassi ipotecari e le previsioni di un forte calo dei prezzi delle case, i funzionari del ministero delle Finanze non stanno pianificando alcun aiuto aggiuntivo per i proprietari di immobili. Non ci sarà alcuna estensione del taglio dell'imposta di bollo adottato dall'ex prima ministra Liz Truss, ha detto al Telegraph una fonte di Whitehall, il che significa nessun intervento aggiuntivo mirato a sostenere i prezzi degli immobili. Inoltre non si sta attualmente lavorando a un nuovo strumento per aiutare le persone che affrontano inadempienze sui mutui. (Rel)