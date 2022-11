Usa-Singapore: concluso il primo dialogo bilaterale in ambito informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Singapore hanno concluso il primo United States-Singapore Cyber Dialogue (Usscd), che si è svolto a margine della settima edizione della Settimana internazionale dell'informatica a Singapore. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui il dialogo è stato presieduto dal direttore dell'Agenzia per la sicurezza informatica di Singapore (Csa), David Koh, e dall'inviato per il Cyberspazio e la politica digitale degli Stati Uniti, Nate Fick. Al dialogo hanno preso parte funzionari di diverse agenzie di entrambi i Paesi. Tra le questioni discusse figurano la cooperazione bilaterale in diversi formati multinazionali e regionali, la condivisione di informazioni, la protezione delle infrastrutture informatiche critiche, il contrasto dei ransomware, la sicurezza delle catene di fornitura e l'edificazione di capacità informatica regionale, lo sviluppo delle competenze e il contrasto delle frodi digitali. La prossima edizione dell'Usscd, una piattaforma di dialogo annunciata dal primo ministro Lee Hsien Loon e dal presidente Joe Biden, si terrà a Washington. (Fim)